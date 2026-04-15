Fest deiz à Meneham Sur aire à danser devant le bistrot Kerlouan
Fest deiz à Meneham Sur aire à danser devant le bistrot Kerlouan dimanche 5 juillet 2026.
Kerlouan
Fest deiz à Meneham
Sur aire à danser devant le bistrot Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Fest deiz sur le site de Meneham en Kerlouan !
Organisé par l’association Avel Deiz.
Groupes Sonnerien Plouedern et Nag Ha Drouz à partir de 15 heures.
En plein air sur aire à danser et sol stabilisé.
Ouvert à tout public, danseurs amateurs ou confirmés.
Vente occasionnelle de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village à partir de 14h30. .
Sur aire à danser devant le bistrot Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 98 23 50 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fest deiz à Meneham
L’événement Fest deiz à Meneham Kerlouan a été mis à jour le 2026-04-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Kerlouan (Finistère)
- Mini-stage algues Kerlouan 20 avril 2026
- Stage d’escalade sur blocs Kerlouan 20 avril 2026
- Atelier carnet de croquis à l’aquarelle (parent/enfant) à Meneham Kerlouan 22 avril 2026
- Escape game Meneham entre légendes et vérité Kerlouan 22 avril 2026
- Balade botanique sur l’estran Kerlouan 23 avril 2026