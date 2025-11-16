Fest deiz AFM Téléthon Salle des fêtes Névez

Fest deiz AFM Téléthon

Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Organisé par l’Amical Laïque.

Au programme

– Les Gabiers de passage

– Dorn ha Dorn

– Moëlan à vent

– Courant d’air

-Chench’Tu

Buvette, crêpes et gâteaux sur place. .

Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

