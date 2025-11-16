Fest deiz AFM Téléthon Salle des fêtes Névez
Fest deiz AFM Téléthon Salle des fêtes Névez dimanche 16 novembre 2025.
Fest deiz AFM Téléthon
Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Organisé par l’Amical Laïque.
Au programme
– Les Gabiers de passage
– Dorn ha Dorn
– Moëlan à vent
– Courant d’air
-Chench’Tu
Buvette, crêpes et gâteaux sur place. .
Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fest deiz AFM Téléthon Névez a été mis à jour le 2025-11-03 par OTC CCA