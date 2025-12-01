Fest-Deiz Bourbriac

Fest-Deiz

Le Danouët Bourbriac Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-28 14:30:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Avec Berrbad Electrogène Land Segal trad Lapoused noz Menguy/Devries Monique et Denise MSA Trio Padmada Pennoù Kalet Re Bodfo Scène ouverte Vonnette et Bernard Antoine/Lebreton. Repas de fin d’année en musique sur inscription le soir à la suite du fest-deiz. .

Le Danouët Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne

