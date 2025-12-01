Fest-Deiz Bourbriac
Fest-Deiz Bourbriac dimanche 28 décembre 2025.
Fest-Deiz
Le Danouët Bourbriac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 14:30:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Avec Berrbad Electrogène Land Segal trad Lapoused noz Menguy/Devries Monique et Denise MSA Trio Padmada Pennoù Kalet Re Bodfo Scène ouverte Vonnette et Bernard Antoine/Lebreton. Repas de fin d’année en musique sur inscription le soir à la suite du fest-deiz. .
Le Danouët Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
L’événement Fest-Deiz Bourbriac a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol