Fest Deiz La Pam Brest

Fest Deiz

La Pam 56 Rue d'Aiguillon Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Rejoignez-nous le temps d’un après-midi pour un FEST DEIZ convivial et festif ! Venez profiter des crêpes à gogo et de la musique traditionnelle bretonne qui vous fera danser toute l’après-midi.

Que vous soyez novice ou expert.e, curieux -se ou passionné.e, il y en aura pour tous les niveaux et toutes les envies ! .

La Pam 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne

