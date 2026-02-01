Fest Deiz La Pam Brest
Fest Deiz La Pam Brest dimanche 8 février 2026.
Fest Deiz
La Pam 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 17:30:00
Date(s) :
2026-02-08
Rejoignez-nous le temps d’un après-midi pour un FEST DEIZ convivial et festif ! Venez profiter des crêpes à gogo et de la musique traditionnelle bretonne qui vous fera danser toute l’après-midi.
Que vous soyez novice ou expert.e, curieux -se ou passionné.e, il y en aura pour tous les niveaux et toutes les envies ! .
La Pam 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fest Deiz
L’événement Fest Deiz Brest a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue