Fest Deiz Carlota Noz et Dam'Dan Prinquiau dimanche 12 octobre 2025.
Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique
Début : 2025-10-12 12:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Deux groupes de musique bretonne animeront le repas au profit du Téléthon organisé par l’association Espoir Vie Prinquiau. Au menu apéritif, jambon à l’os, fromage et dessert pour 20 €. Possibilité de venir seulement danser à partir de 14h30. Les bénéfices seront versés à l’AFM Téléthon. .
Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 65 84
