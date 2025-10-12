Fest Deiz Carlota Noz et Dam’Dan Prinquiau

Fest Deiz Carlota Noz et Dam’Dan Prinquiau dimanche 12 octobre 2025.

Fest Deiz Carlota Noz et Dam’Dan

Rue de Besné Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 12:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Deux groupes de musique bretonne animeront le repas au profit du Téléthon organisé par l’association Espoir Vie Prinquiau. Au menu apéritif, jambon à l’os, fromage et dessert pour 20 €. Possibilité de venir seulement danser à partir de 14h30. Les bénéfices seront versés à l’AFM Téléthon. .

Rue de Besné Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 65 84

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fest Deiz Carlota Noz et Dam’Dan Prinquiau a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon