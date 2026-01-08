FEST DEIZ Châteauneuf-du-Faou

FEST DEIZ

Salle George Le Meur Châteauneuf-du-Faou

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Avis aux danseurs et amateurs de culture bretonne !

Le 1er février, la salle Georges Le Meur va résonner au son des danses et musiques bretonnes !

L’association Div Yezh Kastell-Nevez-Ar-Faou organise un Fest Deiz exceptionnel avec des chanteurs et sonneurs traditionnels qui se succéderont sur scène Re An Are, Dorval-Constantien, Treguier-Perret, Elouan-Didier, Stervinou -Broustal et bien d’autres vous feront danser toute l’après-midi !

Tous les bénéfices serviront à financer des activités culturelles en breton pour les élèves de l’école Paul Sérusier. En venant, vous soutenez l’apprentissage et la transmission de notre belle langue ! Kontañ a reomp warnoc’h!

> Dès 14h le 1er février 2026

> 5€ Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

> Buvette et petite restauration sur place ! Ne manquez pas les excellentes crêpes d’Anne Solenn .

Salle George Le Meur Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

