FEST-DEIZ DE L’AMICALE DES BRETONS DE MAYENNE Salle polyvalente Mayenne

L’Amicale des Bretons de Mayenne vous invite à son Fest-deiz 2026 !
L’ABM est une association à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir la culture bretonne sur le département de la Mayenne.
Rendez-vous le dimanche 22 Février 2026 à 14h00, salle des Chateliers à Mayenne.
Au programme Duo Mayic avec Cécile et les musiciens d’Ernée.
Gratuit pour les 12 ans
Boissons et gâteaux sur place .
Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 28 84 21 bretonmayenne@free.fr
English :
The Amicale des Bretons de Mayenne invites you to its Fest-deiz 2026!
