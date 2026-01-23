FEST-DEIZ DE L’AMICALE DES BRETONS DE MAYENNE Salle polyvalente Mayenne

FEST-DEIZ DE L’AMICALE DES BRETONS DE MAYENNE

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

L’Amicale des Bretons de Mayenne vous invite à son Fest-deiz 2026 !

L’ABM est une association à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir la culture bretonne sur le département de la Mayenne.

Rendez-vous le dimanche 22 Février 2026 à 14h00, salle des Chateliers à Mayenne.

Au programme Duo Mayic avec Cécile et les musiciens d’Ernée.

Gratuit pour les 12 ans

Boissons et gâteaux sur place .

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 28 84 21 bretonmayenne@free.fr

English :

The Amicale des Bretons de Mayenne invites you to its Fest-deiz 2026!

