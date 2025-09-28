Fest Deiz de l’Automne Le Jardin des Possibles. Chantepie

entrée libre

Fest-Deiz familial au Jardin des Possibles le 28 sept. 2025 : contes, danses bretonnes, concours de courges, troc de plantes, jeux et buvette pour célébrer l’automne en musique et convivialité !

Fest-Deiz de l’Automne

Venez célébrer l’automne en musique, en danse et en bonne humeur lors de notre Fest-Deiz familial au Jardin des Possibles !

Un jardin d’un hectare entre Chantepie et Cesson, dédié à la permaculture et à la culture bio, vous ouvre ses portes pour une après-midi conviviale.

Dimanche 28 septembre 2025

13h30 à 18h00

Le Jardin des Possibles, 40 Avenue d’Orient, Chantepie 35 (en face du cimetière) Bus C1 Chantepie – Arrêt Touche Annette

✨ Programme de l’après-midi ✨

Contes & Légendes avec Olivier Lepage Histoires poétiques et joyeuses pour petits et grands

Fest-Deiz familial avec Le P’tit Bal des Queniaos En partenariat avec l’association La Bouèze

Christelle Bonneels (violoncelle + chant)

Nicolas Rozé (accordéon + chant)

Olivier Lepage (clarinette + chant)

Venez danser et vous initier aux danses bretonnes dans une ambiance festive et familiale !

Concours de pesée de courges Tentez votre chance et repartez avec un panier garni !

Tout au long de la journée :

Jeux pour petits et grands

Buvette avec rafraîchissements et gourmandises

Vente et troc de plantes et graines (apportez vos trésors végétaux !)

Un moment chaleureux pour fêter ensemble l’automne au rythme de la musique, des contes et de la convivialité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Le Jardin des Possibles. Avenue d’Orient 35135 CHANTEPIE Chantepie 35135 Bretagne