Fest-deiz de Pilgerc’h Salle des fêtes Cavan dimanche 7 décembre 2025.
Salle des fêtes 5 Place de l’église Cavan Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07
Fest-Deiz de Pilgerc’h avec Asteure, Carel-Mariette .
Salle des fêtes 5 Place de l’église Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
