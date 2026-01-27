FEST-DEIZ DIWAN 3eme edition Parquet de bal Rennes
FEST-DEIZ DIWAN 3eme edition Parquet de bal Rennes dimanche 8 mars 2026.
FEST-DEIZ DIWAN 3eme edition Parquet de bal Rennes Dimanche 8 mars, 12h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 8€; réduit: 6€; sortir: 6€
Diwan propose la 3eme édition de son Fest-Deiz, événement familial et convivial par excellence.
**Programme**
A partir de 12h : contes avec William Landin
Kontadennoù
A partir de 12h30 : galettes saucisses et jeux bretons
Galetez gant silzig, C’hoarioù Breizh
A partir de 13h00 : initiation au breton
Tañva d’ar brezhoneg
A partir de 13h30 : initiation à la danse
Tañva d’an dañs
A partir de 14h00 : Fest-deiz
Initium
Lâret-hi
Sparfell/Aghesse
Froger/Zaour
Gayic/de la Torre
Kuzul@diwanbroroazhon.bzh http://www.diwanbroroazhon.bzh
Parquet de bal Parquet de bal, Avenue Charles et Raymonde Tillon, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine