FEST-DEIZ DIWAN 3eme edition, Parquet de bal, Rennes

FEST-DEIZ DIWAN 3eme edition Dimanche 8 mars, 12h00 Parquet de bal Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 8€; réduit: 6€; sortir: 6€

Début : 2026-03-08T12:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T12:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Diwan propose la 3eme édition de son Fest-Deiz, événement familial et convivial par excellence.

Programme

A partir de 12h : contes avec William Landin

Kontadennoù

A partir de 12h30 : galettes saucisses et jeux bretons

Galetez gant silzig, C’hoarioù Breizh

A partir de 13h00 : initiation au breton

Tañva d’ar brezhoneg

A partir de 13h30 : initiation à la danse

Tañva d’an dañs

A partir de 14h00 : Fest-deiz

Initium

Lâret-hi

Sparfell/Aghesse

Froger/Zaour

Gayic/de la Torre

Parquet de bal, Avenue Charles et Raymonde Tillon, Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

