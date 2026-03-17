Fest Deiz du Bistrot avec le groupe Beg Lipous Bistrot AmzerZo Saint-Ségal
Fest Deiz du Bistrot avec le groupe Beg Lipous Bistrot AmzerZo Saint-Ségal dimanche 12 avril 2026.
Fest Deiz du Bistrot avec le groupe Beg Lipous
Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Ils sont trois, depuis quelques années à arpenter salles, granges et autre bistrots pour proposer leur musique à travers les fest deiz et fest noz. Ils vont se poser à Saint-Ségal pour faire sonner violon, bombarde, flûte et bouzouki. .
Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
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English : Fest Deiz du Bistrot avec le groupe Beg Lipous
L’événement Fest Deiz du Bistrot avec le groupe Beg Lipous Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE