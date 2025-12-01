Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fest Deiz du Bistrot Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Fest Deiz du Bistrot Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal dimanche 14 décembre 2025.

Fest Deiz du Bistrot

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Fest Deiz du Bistrot avec le duo mi dièse suivi d’une session bretonne   .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fest Deiz du Bistrot Saint-Ségal a été mis à jour le 2025-11-14 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE