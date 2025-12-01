Fest Deiz du Bistrot Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
dimanche 14 décembre 2025.
Fest Deiz du Bistrot
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Début : 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Fest Deiz du Bistrot avec le duo mi dièse suivi d’une session bretonne .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
