Fest Deiz du Bistrot Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Fest Deiz du Bistrot

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Fest Deiz du Bistrot avec le duo mi dièse suivi d’une session bretonne .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

