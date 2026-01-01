Fest Deiz du Bistrot Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Fest Deiz du Bistrot

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Fest Deiz du Bistrot avec le duo Quéré Le Pape, quand le chant répond à l’accordéon diatonique suivi d’une session bretonne. .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

English : Fest Deiz du Bistrot

