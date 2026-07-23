Fest Deiz du Bistrot Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Informations pratiques

Saint-Ségal

Fest Deiz du Bistrot

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez écouter de la musique bretonne et danser ! Initiation à la danse bretonne avec le cercle Alc’houederien Kastellin puis fest deiz avec Luarka. Paul à la guitare folk et au banjo, Benjamin à l’accordéon diatonique, Jérémy à la guitare proposer plinn, ridée et autre morceau de bal pour faire danser, découvrir et aller dans la danse gant plijadur ! .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English :

L’événement Fest Deiz du Bistrot Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE