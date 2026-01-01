Fest deiz et chansons françaises Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 15:00 – 18:30

Gratuit : non 7 € / 3 € – Gratuit moins de 10 ans Tout public

L’association Enfants du Rwanda organise un concert de chansons françaises, suivi d’un fest deiz, le dimanche 18 janvier 2026 dans la salle Edith Piaf, espace culturel Capellia, à La Chapelle-sur-Erdre, afin de financer la scolarisation au Rwanda d’un groupe d’enfants handicapés et/ou de familles très pauvres de la banlieue de Kigali, la capitale. Programme :de 15h à 16h : Chansons françaises avec la chorale des sans abris Au Clair de la Rue de 16h à 18h30 : Danses bretonnes avec les groupes Kas A Part et Ellebraz, et le duo chant Odile&Sabine Restauration bretonne (cidre – bière bretonne – jus de pomme de l’association et gâteaux maison) et vente d’artisanat rwandais

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr 07 81 29 93 76 https://enfantsdurwanda.eklablog.com/



