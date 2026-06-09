Fest-Deiz et Fest-Noz Route du Petit Dellec Plouzané

Plouzané

Fest-Deiz et Fest-Noz

Route du Petit Dellec Fort du Dellec Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Cette fin d’après-midi clôture la saison culturelle et artistique Des élèves en scène de l’école municipale de musique, dans une ambiance festive et résolument tournée vers les traditions bretonnes.

De 16h à 18h Fest-deiz avec la participation des écoles de Plouzané, où chacun pourra s’initier aux danses traditionnelles et partager un premier moment en musique.

De 21h à 00h Fest-noz pour prolonger la soirée dans une ambiance encore plus festive, avec le Centre Breton d’Art Populaire, les sonneurs et harpistes de l’école de musique, les groupes professionnels Breudeur Ar Braz et Digabestr. Tout au long de la soirée, le public sera invité à entrer dans la ronde, à découvrir ou redécouvrir les danses et chants traditionnels.

Restauration et buvette sur place. .

Route du Petit Dellec Fort du Dellec Plouzané 29280 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fest-Deiz et Fest-Noz Plouzané a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue