Fest-Deiz Bar associatif L’Ecurie Genêts

Fest-Deiz

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2025-10-05 16:00:00
fin : 2025-10-05 21:00:00

2025-10-05

Initiation à la danse bretonne, de 16h à 17h.
Concerts
– Bag’s Noz
– Prestomp
-Ln & Max
Buvette et restauration sur place participation libre.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

