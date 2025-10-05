Fest-Deiz Bar associatif L’Ecurie Genêts
Fest-Deiz
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Début : 2025-10-05 16:00:00
fin : 2025-10-05 21:00:00
2025-10-05
Initiation à la danse bretonne, de 16h à 17h.
Concerts
– Bag’s Noz
– Prestomp
-Ln & Max
Buvette et restauration sur place participation libre. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
