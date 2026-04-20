Fest-Deiz Ha Noz à Pornic Rue Jules Ferry Pornic

Pornic

Fest-Deiz Ha Noz à Pornic

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02 23:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Fest-Deiz Ha Noz proposé par le Cercle celtique de Pornic. Une soirée 100% bretonne.

Danse, culture, musique et traditions bretonnes. Faites résonner la danse et la fête !

Au programme

Duo Blain Leyzour

Duo Ayoub Tab Ha Mab

Herezh

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Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 01 47 41 cercleceltiquepornic@kmel.bzh

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English :

Fest-Deiz Ha Noz proposed by the Cercle Celtique de Pornic. A 100% Breton evening.

L’événement Fest-Deiz Ha Noz à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic