Fest-Deiz Salle de Kerhuel La Turballe

Fest-Deiz Salle de Kerhuel La Turballe dimanche 16 novembre 2025.

Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-11-16 14:30:00
L’association Danserian an Turball organise son Fest-Deiz annuel avec tombola !
Animé par Yves Le Guennec et Harold Kotri.

Renseignements par mail.   .

danserienanturball44@gmail.com

