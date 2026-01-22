Fest Deiz Rue de la Voie Ferrée Maen Roch

Fest Deiz

Rue de la Voie Ferrée La Brionnière Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez danser dans une ambiance conviviale avec l’école de Musique Interval Coglais et les groupes Duo Rigal/Cheul, Ln&Max, et les Bombardes du conservatoire de Fougères.

Nous aurons aussi le plaisir de découvrir la restitution du stage de danses bretonnes qui aura eu lieu le samedi 31 janvier de 10h à 12h à l’auditorium, ESCC de Maen Roch (inscription sur réservation auprès de l’école de musique).

Restauration et buvette sur place. .

