Fest-deiz Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer

Fest-deiz

Centre culturel l’Ellipse 9 rue de Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15 18:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Fest-Deiz des Moelan à Vent, avec la participation d’associations de danse et musiques traditionnelles de la région Courant d’Air Nizon, Barjots Queven, MusikaBaye, Lagadenn Chant dans la danse, Parket-Moelan à Vent, Inizi.

Buvette et gâteaux sur place. .

Centre culturel l’Ellipse 9 rue de Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 09 86 33 24

English : Fest-deiz

