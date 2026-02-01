Fest-deiz Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer
Fest-deiz Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer dimanche 15 février 2026.
Fest-deiz
Centre culturel l’Ellipse 9 rue de Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15 18:30:00
2026-02-15
Fest-Deiz des Moelan à Vent, avec la participation d’associations de danse et musiques traditionnelles de la région Courant d’Air Nizon, Barjots Queven, MusikaBaye, Lagadenn Chant dans la danse, Parket-Moelan à Vent, Inizi.
Buvette et gâteaux sur place. .
Centre culturel l’Ellipse 9 rue de Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 09 86 33 24
L’événement Fest-deiz Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS