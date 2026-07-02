Fest Deiz Octobre Rose Salle des fêtes Pleubian

Informations pratiques

Pleubian

Fest Deiz Octobre Rose

Salle des fêtes Rue des Anciens Combattants Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Venez danser sur l’excellent parquet de la salle des fêtes du bourg. Ouvert à tous, danseurs débutants et/ou confirmés et spectateurs.

Scène ouverte et éventuellement musique enregistrée. Programme à venir.

Petite restauration/salon de thé sur place pour satisfaire les gourmands.

Tous les bénéfices seront versé au profit d’Octobre Rose.

Organisé par Danserien Ledenez Pleubian avec le soutien de la Mairie de Pleubian .

Salle des fêtes Rue des Anciens Combattants Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 55 84 44

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English :

L’événement Fest Deiz Octobre Rose Pleubian a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose