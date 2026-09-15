Informations pratiques

Plouhinec

Fest-deiz Octobre Rose

Salle Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

L’association de danses bretonnes « Ar C’hab e Tañsal » propose pour cette 5ème édition, un fest-deiz dans le cadre d’Octobre Rose à la Salle Jeanne à Plouhinec.

Avec à l’affiche : Barababord, les Merc’hed Ar Pont et le duo Joël & Domi.

Les profits seront reversés à la ligue contre le cancer du sein et au KIS Quimper. .

Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 7 89 31 72 93

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English :

L’événement Fest-deiz Octobre Rose Plouhinec a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz