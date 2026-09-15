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AGENDA · Plouhinec

Fest-deiz Octobre Rose Plouhinec

dimanche 4 octobre 2026 · Plouhinec

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Salle Jeanne
Ville
29780 Plouhinec
Département
Finistère
Tarif

Plouhinec

Fest-deiz Octobre Rose

Salle Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04

L’association de danses bretonnes « Ar C’hab e Tañsal » propose pour cette 5ème édition, un fest-deiz dans le cadre d’Octobre Rose à la Salle Jeanne à Plouhinec.

Avec à l’affiche : Barababord, les Merc’hed Ar Pont et le duo Joël & Domi.

Les profits seront reversés à la ligue contre le cancer du sein et au KIS Quimper.   .

Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 7 89 31 72 93 

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English :

L’événement Fest-deiz Octobre Rose Plouhinec a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

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