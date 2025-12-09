Fest Deiz par le Cercle Celtique de Pornic Rue Jules Ferry Pornic
Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique
Démarrez l’année en dansant, le premier Fest-Deiz organisé par le Cercle Celtique de Pornic vous attend !
Venez danser au premier Fest-Deiz de l’année organisé par le Cercle Celtique de Pornic au son de la musique d’Alain PENNEC , de Car et Ment et du goupe local Retz-Majeur. .
Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire cercleceltiquepornic@orange.fr
Get the year off to a flying start with the first Fest-Deiz organized by the Cercle Celtique de Pornic!
