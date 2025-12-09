Fest Deiz par le Cercle Celtique de Pornic Rue Jules Ferry Pornic

Fest Deiz par le Cercle Celtique de Pornic

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-11 14:00:00

fin : 2026-01-11 14:00:00

2026-01-11

Démarrez l’année en dansant, le premier Fest-Deiz organisé par le Cercle Celtique de Pornic vous attend !



Venez danser au premier Fest-Deiz de l’année organisé par le Cercle Celtique de Pornic au son de la musique d’Alain PENNEC , de Car et Ment et du goupe local Retz-Majeur. .

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire cercleceltiquepornic@orange.fr

English :

Get the year off to a flying start with the first Fest-Deiz organized by the Cercle Celtique de Pornic!

