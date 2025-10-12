Fest Deiz Pleubian
Fest Deiz Pleubian dimanche 12 octobre 2025.
Fest Deiz
Salle des fêtes Pleubian Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Pour octobre rose, Fest Deiz organisé avec Danserien Ledenez. .
Salle des fêtes Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fest Deiz Pleubian a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose