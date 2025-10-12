Fest Deiz Pleubian

Fest Deiz Pleubian dimanche 12 octobre 2025.

Fest Deiz

Salle des fêtes Pleubian Côtes-d’Armor

Pour octobre rose, Fest Deiz organisé avec Danserien Ledenez.   .

Salle des fêtes Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 92 17 

