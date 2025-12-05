Fest Deiz

Poulgoazec Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Petits et Grands sont invités à partager la magie de Noël à la Ville de Plouhinec 29 le 20 Décembre ❄️

Au programme ;

crêpes et boissons chaudes.

food truck Cool & Co .

Sonneurs Kigner Ar Goyen.

Danse Bretonne par Ar C’hab e Tensal.

Trio Merc’hed Ar Pont.

Concours du plus beau déguisement & du plus beau véhicule décoré !

Des lots ont été réalisés par quelques commerçants, un grand merci à eux Vanille Esthétique, Maison d’été, Kabambi, La Baie Des Saveurs, Ty Rando, De Vigne en Vin, Carrefour Market, Aux 4 Saisons.

Cap Events organise la Balade des Pères Noël 2025 et reversera les fonds à l’association Ki Dour (association qui lutte contre le harcèlement scolaire ainsi contre la maltraitance faite aux enfant).

Des bâptemes Auto et Moto seront proposés au retour de balade ️

Soyez nombreux ce jour là ! .

Poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 50 26 46 36

English : Fest Deiz

L’événement Fest Deiz Plouhinec a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz