Fest Deiz Plouhinec
samedi 20 décembre 2025
Fest Deiz
Poulgoazec Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Petits et Grands sont invités à partager la magie de Noël à la Ville de Plouhinec 29 le 20 Décembre ❄️
Au programme ;
crêpes et boissons chaudes.
food truck Cool & Co .
Sonneurs Kigner Ar Goyen.
Danse Bretonne par Ar C’hab e Tensal.
Trio Merc’hed Ar Pont.
Concours du plus beau déguisement & du plus beau véhicule décoré !
Des lots ont été réalisés par quelques commerçants, un grand merci à eux Vanille Esthétique, Maison d’été, Kabambi, La Baie Des Saveurs, Ty Rando, De Vigne en Vin, Carrefour Market, Aux 4 Saisons.
Cap Events organise la Balade des Pères Noël 2025 et reversera les fonds à l’association Ki Dour (association qui lutte contre le harcèlement scolaire ainsi contre la maltraitance faite aux enfant).
Des bâptemes Auto et Moto seront proposés au retour de balade ️
Soyez nombreux ce jour là ! .
Poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 50 26 46 36
English : Fest Deiz
