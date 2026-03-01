Fest Deiz Plouhinec
Fest Deiz Plouhinec dimanche 29 mars 2026.
Salle Jeanne Plouhinec Finistère
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
L’association les amis du Musée maritime du Cap Sizun propose son 1er Fest Deiz, dans la salle chez Jeanne, à Plouhinec.
Le 29 mars à partir de 14h30. Nombre de places limité.
Au programme après-midi musical, chantant et dansant avec
les Kigner ar Goyen, groupe de musique bretonne ; les Merc’hed ar Pont, kant ha diskant ; Xavier et Anne-Marie, clarinette et accordéon.
Divers rafraîchissements et gâteaux seront proposés à la vente. .
Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne
