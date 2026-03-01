Fest Deiz

Salle Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association les amis du Musée maritime du Cap Sizun propose son 1er Fest Deiz, dans la salle chez Jeanne, à Plouhinec.

Le 29 mars à partir de 14h30. Nombre de places limité.

Au programme après-midi musical, chantant et dansant avec

les Kigner ar Goyen, groupe de musique bretonne ; les Merc’hed ar Pont, kant ha diskant ; Xavier et Anne-Marie, clarinette et accordéon.

Divers rafraîchissements et gâteaux seront proposés à la vente. .

Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fest Deiz

L’événement Fest Deiz Plouhinec a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz