Fest Deiz Salle polyvalente Plouray
Fest Deiz Salle polyvalente Plouray dimanche 19 octobre 2025.
Fest Deiz
Salle polyvalente 20 Rue du Midi Plouray Morbihan
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
2025-10-19
L'association Danserien Plourae organise son Fest-Deiz. L'après-midi sera animée par les groupes Son An Doré, Edgard et Max, C'hwezh et Anaël et Max. Buvette et crêpes sur place.
Salle polyvalente 20 Rue du Midi Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 6 59 32 94 74
