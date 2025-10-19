Fest Deiz Salle polyvalente Plouray

Fest Deiz Salle polyvalente Plouray dimanche 19 octobre 2025.

Fest Deiz

Salle polyvalente 20 Rue du Midi Plouray Morbihan

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-19

L’association Danserien Plourae organise son Fest-Deiz. L’après-midi sera animée par les groupes Son An Doré, Edgard et Max, C’hwezh et Anaël et Max. Buvette et crêpes sur place. .

Salle polyvalente 20 Rue du Midi Plouray 56770 Morbihan Bretagne +33 6 59 32 94 74

