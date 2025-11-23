Fest Deiz rue Maralys Pluméliau-Bieuzy

Fest Deiz rue Maralys Pluméliau-Bieuzy dimanche 23 novembre 2025.

Fest Deiz

rue Maralys Bieuzy Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le Club de l’Amitié de Bieuzy organise son Fest Deiz d’automne avec les groupes Kelt Ha Breizh et Nozhadeiz.

Musique, danse, buvette, gâteaux et bonne humeur seront au rendez-vous.

14h30 Entrée 7 € .

rue Maralys Bieuzy Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 95 27 41 22

L'événement Fest Deiz Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2025-09-08