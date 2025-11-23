Fest Deiz rue Maralys Pluméliau-Bieuzy
Fest Deiz rue Maralys Pluméliau-Bieuzy dimanche 23 novembre 2025.
Fest Deiz
rue Maralys Bieuzy Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Le Club de l’Amitié de Bieuzy organise son Fest Deiz d’automne avec les groupes Kelt Ha Breizh et Nozhadeiz.
Musique, danse, buvette, gâteaux et bonne humeur seront au rendez-vous.
14h30 Entrée 7 € .
rue Maralys Bieuzy Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 95 27 41 22
