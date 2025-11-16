Fest deiz Salle Jean-Yves Plaisance Pontchâteau
Fest deiz
Salle Jean-Yves Plaisance Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 14:00:00
2025-11-16
Fest Deiz organisé par le cercle Avel Coët Roz
Groupes Ayoul tad ha mab, Diduellan Donez, Ellebraz
Dimanche 16 novembre à 14h
Soutien à l’association Léna.
6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Boissons et gâteaux en vente sur place
Renseignements
Cercle Celtique Avel Coët Roz 02 40 88 06 15 06 74 60 44 60 .
Salle Jean-Yves Plaisance Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
