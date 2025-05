Fest-Deiz pour les enfants – Saint-Caradec, 24 mai 2025 14:00, Saint-Caradec.

A destination des familles et des enfants désireux de découvrir et d’apprendre les danses bretonnes. Animation par les sonneurs de l’école de musique Le Moulin à sons de Loudéac et les jeunes danseuses et danseurs de l’école de Plouguenast-Langast.

A partir de 17h, lancement de l’exposition « La mémoire des saisons », exposition promenade à ciel ouvert des oeuvres de Lucien Pouëdras. .

Salle des étoiles

Saint-Caradec 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 00 49

