Fest deiz Rak Vlaz La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 14:30 – 18:30

Gratuit : non 6 € / gratuit moins de 12 ans 6 € / gratuit moins de 12 ans Un don sera reversé à l’Agence culturelle bretonne (ACB44) pour chaque entrée payante et chaque gâteau apporté. Tout public

L’association Rak Vlaz vous invite à son fest deiz dimanche 29 mars 2026 à partir de 14h30 dans la salle Saint-Michel à La Chapelle Sur Erdre. Venez nombreux pour danser sur les airs des Frères Martin, de Komperien Deiz, de Gwen & Co et des Sonnous d’Orvault. Chaque année, cet évènement soutient une cause, et cette année c’est l’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique (ACB44) qui a été choisie. Trugarez bras ! Ouvert à tous, initiés ou débutants.

La Chapelle-sur-Erdre 44240



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