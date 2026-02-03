Fest Deiz Salle Mathurin Méheux Roscoff

Fest Deiz

Salle Mathurin Méheux 16 Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

2026-03-01

Fest Deiz avec Les Marins des légendes, le groupe Evel Tred et la participation de Tinaig Le Menn et Selma Rouz, en soutien d’une adhérente qui participe au Marathon par groupes d’âges en Afrique du Sud. Une partie de la recette sera versée à l’association Un rêve , un sourire pour permettre à un enfant de réaliser son rêve .

Salle Mathurin Méheux 16 Rue Yann d'Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne

