FEST-DEIZ Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins
dimanche 25 octobre 2026 · Salle des Dunes · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
FEST-DEIZ
Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Gwennili Mor, association de danses bretonnes de Saint-Brevin, vous invite à son Fest Deiz
FEST-DEIZ (Après-midi danses bretonnes et régionales)
animé par HEREZH AYOUL TAD Ha MAD Yves LE GUENNEC
9€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Facebook: ASSOCIATION DANSES BRETONNES SAINT BREVIN
mail: gwennilimor44250@gmail.com .
Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 32 52 05 19 gwennilimor44250@gmail.com
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English :
L’événement FEST-DEIZ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin
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