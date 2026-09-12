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AGENDA · Saint-Brevin-les-Pins

FEST-DEIZ Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

dimanche 25 octobre 2026 · Salle des Dunes · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des Dunes
Adresse
17 avenue Jules Verne
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

FEST-DEIZ

Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:30:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Gwennili Mor, association de danses bretonnes de Saint-Brevin, vous invite à son Fest Deiz

FEST-DEIZ (Après-midi danses bretonnes et régionales)
animé par HEREZH AYOUL TAD Ha MAD Yves LE GUENNEC

9€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Facebook: ASSOCIATION DANSES BRETONNES SAINT BREVIN
mail: gwennilimor44250@gmail.com   .

Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 32 52 05 19  gwennilimor44250@gmail.com

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English :

L’événement FEST-DEIZ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin

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