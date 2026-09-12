FEST-DEIZ Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

FEST-DEIZ

Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 14:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Gwennili Mor, association de danses bretonnes de Saint-Brevin, vous invite à son Fest Deiz

FEST-DEIZ (Après-midi danses bretonnes et régionales)

animé par HEREZH AYOUL TAD Ha MAD Yves LE GUENNEC

9€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Facebook: ASSOCIATION DANSES BRETONNES SAINT BREVIN

mail: gwennilimor44250@gmail.com .

Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 32 52 05 19 gwennilimor44250@gmail.com

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English :

L’événement FEST-DEIZ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Saint Brevin