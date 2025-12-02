Fest-Deiz Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Fest-Deiz Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo dimanche 18 janvier 2026.

Fest-Deiz

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18 19:00:00

2026-01-18

Avec Asteure & les sonneurs des Embruns.

Buvette, vente de gâteaux et crêpes

Organisé par le Cercle des Embruns de Saint-Cast.   .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 11 70 

