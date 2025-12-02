Fest-Deiz Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo
Fest-Deiz Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo dimanche 18 janvier 2026.
Fest-Deiz
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
2026-01-18
Avec Asteure & les sonneurs des Embruns.
Buvette, vente de gâteaux et crêpes
Organisé par le Cercle des Embruns de Saint-Cast. .
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 11 70
