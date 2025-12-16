Fest-deiz

Saint-Judoce Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Avec la participation de la note buissonnière

Drao, Violent à vent, Anecdote, Ceuss, Duo les Rouzinous .

Saint-Judoce 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 18 96 30

L’événement Fest-deiz Saint-Judoce a été mis à jour le 2025-12-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme