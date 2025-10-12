Fest deiz Saint-Ségal

Fest deiz Saint-Ségal dimanche 12 octobre 2025.

Fest deiz

3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Début : 2025-10-12 16:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Fest deiz avec le groupe Stran au Bistrot Amzer Zo .

3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

