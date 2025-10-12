Fest deiz Saint-Ségal
Fest deiz Saint-Ségal dimanche 12 octobre 2025.
Fest deiz
3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Début : 2025-10-12 16:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Fest deiz avec le groupe Stran au Bistrot Amzer Zo .
3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
