Fest Deiz Session au Blackrock Blackrock Irish pub Landerneau samedi 1 novembre 2025.
Blackrock Irish pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau
Tarif : – –
Début : 2025-11-01 17:00:00
fin : 2025-11-01 18:30:00
2025-11-01
A 17h Fest Deiz animé par
– Pluet Le Gall (Accordéon & flûte traversière).
– Danigot Le Gall (bombarde & cornemuse).
A 19H00: session ouverte à tous les musiciens. .
Blackrock Irish pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17
