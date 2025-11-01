Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fest Deiz Session au Blackrock Blackrock Irish pub Landerneau

Fest Deiz Session au Blackrock Blackrock Irish pub Landerneau samedi 1 novembre 2025.

Fest Deiz Session au Blackrock

Blackrock Irish pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 17:00:00
fin : 2025-11-01 18:30:00

Date(s) :
2025-11-01

A 17h Fest Deiz animé par

– Pluet Le Gall (Accordéon & flûte traversière).
– Danigot Le Gall (bombarde & cornemuse).

A 19H00: session ouverte à tous les musiciens.   .

Blackrock Irish pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fest Deiz Session au Blackrock Landerneau a été mis à jour le 2025-10-27 par OT LANDERNEAU DAOULAS