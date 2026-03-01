Fest Deiz sur plancher Le bourg La Forest-Landerneau
Fest Deiz sur plancher Le bourg La Forest-Landerneau dimanche 15 mars 2026.
Fest Deiz sur plancher
Le bourg Bar La Capsule La Forest-Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 19:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Venez participer à un Fest Deiz sur plancher !
– De 14h à 15h: découverte de danses.
– De 15h à 19h: Fest Deiz avec Kanavel, Nag a drouz et Brujuñ.
– Bar et crêpes sur place. .
Le bourg Bar La Capsule La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 44 96 31
English : Fest Deiz sur plancher
