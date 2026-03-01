Fest Deiz sur plancher Le bourg La Forest-Landerneau

Fest Deiz sur plancher

Le bourg Bar La Capsule La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Venez participer à un Fest Deiz sur plancher !

– De 14h à 15h: découverte de danses.

– De 15h à 19h: Fest Deiz avec Kanavel, Nag a drouz et Brujuñ.

– Bar et crêpes sur place. .

Le bourg Bar La Capsule La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 44 96 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fest Deiz sur plancher

L’événement Fest Deiz sur plancher La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-03-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS