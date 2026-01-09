Fest Deiz Centre culturel Le Sémaphore Trébeurden
Fest Deiz Centre culturel Le Sémaphore Trébeurden dimanche 1 février 2026.
Fest Deiz
Centre culturel Le Sémaphore 7 rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Fest deiz organisé par la section Danses Bretonnes de l’Amicale Laîque de Trébeurden.
Animé par les groupes Ar Guindy, Bazar Braz et Ar Velewenn. .
Centre culturel Le Sémaphore 7 rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 86 28 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fest Deiz Trébeurden a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose