Fest Deiz Centre culturel Le Sémaphore Trébeurden

Fest Deiz

Centre culturel Le Sémaphore 7 rue des Plages Trébeurden Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Fest deiz organisé par la section Danses Bretonnes de l’Amicale Laîque de Trébeurden.

Animé par les groupes Ar Guindy, Bazar Braz et Ar Velewenn. .

Centre culturel Le Sémaphore 7 rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 86 28 23

