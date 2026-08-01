AGENDA · Pluzunet
Fest-feiz ha noz du Loc Pluzunet
vendredi 14 août 2026 · Pluzunet
Informations pratiques
Pluzunet
Fest-feiz ha noz du Loc
Le Loc Pluzunet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
40 ans du groupe Carré Manchot, avec Les groupes Les V’Lacor, Titom, Arvest, bagad Pommerit, et de nombreux duos. Restauration sur place. .
Le Loc Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 91 18 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fest-feiz ha noz du Loc Pluzunet a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose