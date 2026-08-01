Informations pratiques

Pluzunet

Fest-feiz ha noz du Loc

Le Loc Pluzunet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

40 ans du groupe Carré Manchot, avec Les groupes Les V’Lacor, Titom, Arvest, bagad Pommerit, et de nombreux duos. Restauration sur place. .

Le Loc Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 91 18 33

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English :

L’événement Fest-feiz ha noz du Loc Pluzunet a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose