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Fest-feiz ha noz du Loc Pluzunet

vendredi 14 août 2026 · Pluzunet

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Le Loc
Ville
22140 Pluzunet
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pluzunet

Fest-feiz ha noz du Loc

Le Loc Pluzunet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

40 ans du groupe Carré Manchot, avec Les groupes Les V’Lacor, Titom, Arvest, bagad Pommerit, et de nombreux duos. Restauration sur place.   .

Le Loc Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 91 18 33 

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English :

L’événement Fest-feiz ha noz du Loc Pluzunet a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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