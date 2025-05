Fest Japan Rencontre avec Alain Schlesser d’ « Armor de thé » – Arvest Pleyben, 23 mai 2025 11:00, Pleyben.

Finistère

Fest Japan Rencontre avec Alain Schlesser d’ « Armor de thé » Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 11:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Alain Schlesser, installé à Cast, est le président du collectif Armor de thé qui regroupe une dizaine de producteurs bretons. Il nous présentera la culture du thé et l’arrivée de cette nouvelle production en Bretagne pourquoi cet engouement ? Quel parcours et quels obstacles à lever pour la création d’une filière bretonne de production et de transformation du thé ?

Tout public / Gratuit Arvest (Salle Kan) .

Arvest 15 Rue de l’Église

Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fest Japan Rencontre avec Alain Schlesser d’ « Armor de thé » Pleyben a été mis à jour le 2025-04-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE