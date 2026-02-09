Fest Jazz à Trévarez

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Du jazz dans les jardins de Trévarez ! Venez vibrer au son des cordes, le festival de jazz du bord de l’Aulne pose à nouveau ses valises à Trévarez.

Et il arrive ce petit vent de folie, le dernier week-end de juillet, avec deux concerts et des musiciens au jazz festif et dansant qui feront résonner leurs notes pétillantes dans tout le domaine.

Le 1er rendez-vous d’un été en musique à Trévarez !

> Samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet

En partenariat avec l’association Jazz Kreiz Breizh. .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fest Jazz à Trévarez

L’événement Fest Jazz à Trévarez Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-02-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou