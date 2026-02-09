Fest Jazz à Trévarez Saint-Goazec
Fest Jazz à Trévarez Saint-Goazec samedi 25 juillet 2026.
Fest Jazz à Trévarez
Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
2026-07-25
Du jazz dans les jardins de Trévarez ! Venez vibrer au son des cordes, le festival de jazz du bord de l’Aulne pose à nouveau ses valises à Trévarez.
Et il arrive ce petit vent de folie, le dernier week-end de juillet, avec deux concerts et des musiciens au jazz festif et dansant qui feront résonner leurs notes pétillantes dans tout le domaine.
Le 1er rendez-vous d’un été en musique à Trévarez !
> Samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet
En partenariat avec l’association Jazz Kreiz Breizh. .
Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne
