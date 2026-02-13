Fest-Noz 2026 Salle Camille Claudel Dijon
Fest-Noz 2026 Salle Camille Claudel Dijon samedi 7 mars 2026.
Fest-Noz 2026
Salle Camille Claudel 4 Rue Camille Claudel Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Fest-Noz annuel de danse bretonne, au programme chants et danses traditionnels. .
Salle Camille Claudel 4 Rue Camille Claudel Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 18 13 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fest-Noz 2026
L’événement Fest-Noz 2026 Dijon a été mis à jour le 2026-02-13 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès