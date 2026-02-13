Fest-Noz 2026 Salle Camille Claudel Dijon

Fest-Noz 2026

Salle Camille Claudel 4 Rue Camille Claudel Dijon Côte-d’Or

Tarif :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Fest-Noz annuel de danse bretonne, au programme chants et danses traditionnels. .

English : Fest-Noz 2026

