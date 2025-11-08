Fest Noz 30 ans de Diatonik Penn Ar Bed Salle Steredenn Plouédern

Fest Noz 30 ans de Diatonik Penn Ar Bed Salle Steredenn Plouédern samedi 8 novembre 2025.

Fest Noz 30 ans de Diatonik Penn Ar Bed

Salle Steredenn 9 Route du Stade Plouédern Finistère

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08 01:00:00

2025-11-08

Les musiciens diatonistes de Diatonik Penn ar Bed fêtent leurs 30 ans d’existence.

Pour l’occasion, nous organisons un fest noz animé par

– War SAv , groupe trégorrois bien connus qui écume les scènes bretonnes, apprécié des danseurs et de leurs pairs pour leur musique traditionnelle , pleine d’énergie et marinée de couleurs folks.

– Kelt’Duo , duo pére/fille, champion de Bretagne à Gourin en 2024 . Leur association du diato et du trombone nous entraine dans le groove et la musique à danser des airs traditionnels.

– DPAB , groupe local que l’on ne présente plus et dont on fête les trente ans.

Une surprise culinaire attend les danseurs à la fin du fest noz ! .

Salle Steredenn 9 Route du Stade Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 6 32 06 30 41

