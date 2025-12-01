Fest noz 40 ans de Koskerien Rue du Pont Mareuc Josselin

Fest noz 40 ans de Koskerien

Rue du Pont Mareuc Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

L’association Astour’ci organise un grand événement Fest Noz pour les 40 ans du groupe Koskerien ! Une soirée de danse, de musique et de partage avec 4 groupes à l’affiche et des temps conviviaux.

Au programme

18h atelier danse gratuit animé par Jean-Jacques Rocher

19h apéro folk bluegrass, offert par Koskerien

20h30 Fest noz avec James/Le Breton, Blain/Leyzour, Koskerien, Beat Bouet Trio. .

