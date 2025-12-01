Fest noz 40 ans de Koskerien Rue du Pont Mareuc Josselin
Fest noz 40 ans de Koskerien Rue du Pont Mareuc Josselin samedi 18 avril 2026.
Fest noz 40 ans de Koskerien
Rue du Pont Mareuc Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’association Astour’ci organise un grand événement Fest Noz pour les 40 ans du groupe Koskerien ! Une soirée de danse, de musique et de partage avec 4 groupes à l’affiche et des temps conviviaux.
Au programme
18h atelier danse gratuit animé par Jean-Jacques Rocher
19h apéro folk bluegrass, offert par Koskerien
20h30 Fest noz avec James/Le Breton, Blain/Leyzour, Koskerien, Beat Bouet Trio. .
Rue du Pont Mareuc Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne
English :
L’événement Fest noz 40 ans de Koskerien Josselin a été mis à jour le 2025-12-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande