Fest Noz à Carnoët Salle Le Cosquer Carnoët
Fest Noz à Carnoët Salle Le Cosquer Carnoët samedi 14 mars 2026.
Fest Noz à Carnoët
Salle Le Cosquer Lieu-dit Le Cosquer Carnoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 21:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Rendez-vous à Carnoët pour un fest-noz festif et convivial ! Vous y retrouverez plusieurs artistes tels que Berthou/Philippe, Brou/Quimbert, Clec’h/Oges, Defernez/Dayot, Lahais/Barbier ou encore Le Roux/David, de quoi passer une soirée dans la joie et la bonne humeur ! .
Salle Le Cosquer Lieu-dit Le Cosquer Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 61 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fest Noz à Carnoët Carnoët a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol