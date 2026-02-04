Fest Noz à Carnoët Salle Le Cosquer Carnoët

Fest Noz à Carnoët

Salle Le Cosquer Lieu-dit Le Cosquer Carnoët Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Rendez-vous à Carnoët pour un fest-noz festif et convivial ! Vous y retrouverez plusieurs artistes tels que Berthou/Philippe, Brou/Quimbert, Clec’h/Oges, Defernez/Dayot, Lahais/Barbier ou encore Le Roux/David, de quoi passer une soirée dans la joie et la bonne humeur ! .

+33 2 96 91 61 55

