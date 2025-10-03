Fest Noz à Cavan Cavan

Fest Noz à Cavan

Lieu-dit Kerouspig Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-03 21:00:00
– Ifig ha Nanda Troadeg
– Pestel/André
– Stal Kan Kawan
– Tremel/Barbier

Au centre de découverte du son   .

Lieu-dit Kerouspig Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99 

