Fest Noz à Cavan Cavan
Fest Noz à Cavan Cavan vendredi 3 octobre 2025.
Fest Noz à Cavan
Lieu-dit Kerouspig Cavan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 21:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Groupes
– Ifig ha Nanda Troadeg
– Pestel/André
– Stal Kan Kawan
– Tremel/Barbier
Au centre de découverte du son .
Lieu-dit Kerouspig Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fest Noz à Cavan Cavan a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose