Fest Noz à la Brasserie Corrézienne Marcillac-la-Croze

La Bretagne s’invite en Corrèze cette année encore avec la deuxième édition du Fest Noz à la Brasserie Corrézienne. Venez déguster, manger, vous désaltérer avec la présence d’excellents producteurs. Evènement ponctué du concert des Sire Landais !

Un verre offert pour chaque kilt porté ! .

10 Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05

