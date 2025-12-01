Fest Noz à la Brasserie Corrézienne Marcillac-la-Croze
Fest Noz à la Brasserie Corrézienne Marcillac-la-Croze vendredi 12 décembre 2025.
La Bretagne s’invite en Corrèze cette année encore avec la deuxième édition du Fest Noz à la Brasserie Corrézienne. Venez déguster, manger, vous désaltérer avec la présence d’excellents producteurs. Evènement ponctué du concert des Sire Landais !
Un verre offert pour chaque kilt porté ! .
10 Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05
